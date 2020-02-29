  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Унижение лидера? Не бывает наказания без преступления
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Унижение лидера? Не бывает наказания без преступления

Англия
(2 голосов)

Когда-то это должно было случиться...

Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Унижение лидера? Не бывает наказания без преступления
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Своей дерзостью, рекордной победной серией и тем, что интрига за чемпионство умерла еще зимой - "Ливерпуль" заслужил этот разгром. Кто-то должен был щелкнуть по носу лидера. Получилось у одного из аутсайдеров, но давайте вспомним, что в двух прошлых турах "Норвич" и "Вест Хэм" (команды из зоны вылета) также могли наказать "красных". Тем не менее, сами виноваты мерсисайдцы, все также владели они абсолютным игровым преимуществом, но не реализовывали моменты, а затем вообще стали допускать странные ошибки в обороне.

Три мяча в этом сезоне команда Клоппа пропускала только один раз, в октябре в Лиге Чемпионов "Зальцбург" отметился трижды. В ответ "Ливерпуль" забил четыре мяча. Про разгромы "красные" вообще начали забывать - в памятном матче в мае 2019-го опять же в Лиге Чемпионов "Барселона" разнесла мерсисайдцев 3:0. Но затем во втором поединке "Ливерпуль" отыгрался сполна - 4:0. Есть вероятность, что и из этого унизительного укола от "шмелей" Юрген Клопп сделает правильные выводы.

В первом тайме Мане, Салах и Фабиньо не смогли забить Фостеру, и игру голкипера "Уотфорда" вообще следует отметить, давно он не действовал с такой уверенностью. Два отменных сейва у Фостера, а также игра на перехватах, выходах и пример надежности в обороне в каждом моменте. Впрочем, большего ожидалось и от гостей.

Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Унижение лидера? Не бывает наказания без преступления - изображение 1

У хозяев необходимо отметить Деулофеу, именно он создал первый настоящий голевой эпизод, хотя и запустил мяч чуть выше. Также Трой Дини был на виду и нанес пару смачных ударов. При этом, напряженное противостояние сказывалось на зрелищности, настоящих голевых моментов было не так много.

Первый мяч "Уотфорд" забил сразу после того, как Робертсон пробил и попал в штангу (точнее Фостер отбил мяч и он попал в каркас ворот). Сразу прошла контратака, Дукуре сделал пас в центр, а Сарр в касание переправил его по месту назначения. Примитивная, банальная ошибка обороны "Ливерпуля" - 1:0.

Гости бросились вперед и почти сразу получили результативную контратаку. Дини не глядя сделал пас в свободную зону, защитники снова проспали Сарра, который выскочил на свидание с Алисоном. Обыграть голкипера было делом техники - 2:0. Мерсисайдцы стали нервничать еще больше.

Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Унижение лидера? Не бывает наказания без преступления - изображение 2

Третий мяч Дини после паса Сарра оставил в дураках всю оборону "Ливерпуля", словно дети "красные" метались по штрафной и не знали кто что должен делать. Можно списать эти ошибки на расслабленность и неуважительную недооценку соперника, но очень рано позволили себе расслабиться подопечные Клоппа - до конца сезона еще далеко. Впереди много важных, решающих матчей, в Премьер-лиге в том числе. С такой игрой, такими ошибками и отношением можно существенно испортить себе великолепный (до этого матча) сезон.

Следующий соперник у "Ливерпуля" более грозный - "Челси". Судя по всему, в 29-м туре можно будет сделать выводы про самоанализ и работу над ошибками у Клоппа. А "Уотфорд", тем временем, благодаря этому чуду выбирается из зоны вылета.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Уотфорд - Ливерпуль 3:0

Голы: Сарр 54, Сарр 60, Дини 72

Уотфорд: 26. Фостер, 11. Масина, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе, 7. Деулофеу (Перейра 37), 16. Дукуре (Чалоба 89), 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр (Пуззетто 79), 29. Капу, 9. Дини.

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 6. Ловрен, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Лаллана 61), 9. Фирмино (Минамино 79), 10. Мане, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Ориги 65).

Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Унижение лидера? Не бывает наказания без преступления - изображение 3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Уотфорд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
okolegko (Київ)
29.02.2020 в 22:45
Подивився перший тайм – звичайна для останніх зустрічей тягомотина, ще й кінці вайлуватий Алісон ледь не подарував Вотфорду привід для радощів, плюнув на все і сів додивлятися містера робота. Коли відірвався і вирішив дізнатися, як там червоні – осі на лоба полізли. Я розумів прекрасно, що останні три поєдинки були жахливими, але 3:0 як на мене занадто. Абсолютно не здивований, що програли, але рахунок... від аутсайдера... В грі спостерігається очевидний спад, навіть економ-режим не допоміг. Навіть, вважаю, навпаки. Коли перемоги йдуть самі собою, засинаєш і увімкнутися на повну дуже складно. Перший ляпас був від Атлетико, другий, більш чуттєвий – сьогодні. Можливо, просто економили сили, щоб пройти далі в ЛЧ, можливо, вже видихлися. Найближчі десять днів покажуть, як воно там насправді. У вівторок зустріч з традиційно незручними челсюками, от і подивимося
Ответить
0
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
29.02.2020 в 22:09
Отакої, влетів Ліверпуль знатно. Казочка завершилась? Чемпіонами АПЛ то вони будуть, а от чи пройдуть Атлетіко - великий знак питання...
Ответить
+3
-2
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
29.02.2020 в 22:07
Класна гра від "Вотфорда". В першій половині сезону практично всі команди в лізі грали паршиво, крім "Ліверпуля", ну і ще "Лестера" і "Сіті", але ті двоє були нестабільними. Але видно що під кінець сезону команди оклигують. Цілком очікувано що "Ліверпуль" кілька матчів програє.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
29.02.2020 в 22:00
Сталося те що повинно було статися... Останній місяць Ліверпуль показував ознаки спаду. Важко грати півроку при найвищий самовіддачі. А тут ще матч з Атлетико не треба забувати. От і ... Для чемпіонської гонки поки не критично. Сподіваємось, що для матчу відповіді сил та наснаги вистачило.
Ответить
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
29.02.2020 в 21:56
Объяснить это можно разве что високосным годом, тем более 29 февраля. И еще тем, что Ливерпулю стало скучно, чемпионат выигран (по сути) давно. А вот готов ли камрад Клопп к встрече с амиго Симеоне - большой вопрос. Но ждать недолго и скоро вскрытие покажет.
Ответить
+4
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
29.02.2020 в 22:01
Благодарю за идею о 29.02 и высокосном году. Надо ж как-то парировать перед недоброжелателями :)
Ответить
+2
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
29.02.2020 в 21:46
Это АПЛ, детка!
Ответить
+1
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
29.02.2020 в 21:44
К слову, была нехорошая чуйка на этот матч ещё за несколько дней до. Правда, виделась ничейка вроде 0-0\1-1
Ответить
0
-1
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
29.02.2020 в 21:42
Чую Симеоне будет матч раза 2-3 точно пересматривать
Ответить
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
29.02.2020 в 21:55
Сохранит себе в избранное
Ответить
+1
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
29.02.2020 в 21:42
Не видел этот цирк. К лучшему, наверное. Кто смотрел, подскажите, этот пи здец каким-то образом связан с появлением в основе лучшего защитника мира - Деяна Ловрена (по версии самого Ловрена) ?! ... А я уже почти-что поверил в "unbeaten" Всего один сэйв за матч у Фостера, тоже интересный ход.
Ответить
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
29.02.2020 в 21:52
Немного есть такое. Ничего не поделаешь. В семье не без Ловрена. Он в команде такая себе лайт версия Кадара. Не такой вредитель конечно, но тоже ощущается.. По матчу и статистике проиграли вчистую. Были этакими импотентами на поле сегодня. А, кстати, Трент ещё исполнил лебединое озеро Матвиенко, когда тот отдавал супер пас на Пятова с Бенфикой. Итог такой же
Ответить
+1
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
29.02.2020 в 21:57
От Трента точно не ожидал. Но бывает со всеми. Главное, извлечь уроки и двигаться вперёд. Ну я не понял этого прикола с Деяном, когда живой Матип на скамейке сидит!!!
+1
0
avatar
svat1303 (Днепр)
29.02.2020 в 21:42
Обосрались по-полной
Ответить
+2
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
29.02.2020 в 21:29
Уотфорд сегодня был шикарен. Найджел Пирсон вдохнул в эту команду жизнь и вот, заслуженная победа над лучшей командой в мире на данный момент
Ответить
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
29.02.2020 в 21:27
Как то абсолютно не удивлен (разве чтоо счётом). Играли сегодня хреново конечно, точнее вообще не играли. Не возможно всё выиграть, тем более что в последнее время особо и не блистали. А сейчас начался в АПЛ такой этап, когда всем середнячкам нужны позарез очки для сохранения прописки в элите. На этом уверен ещё многие лидеры споткнуться. Не буду лицемерить, и не буду говорить что я рад этому, но это на одно плюс что произойдет некая взбучка перед Мадридом...Плюс решающий матч опять становиться топовым, так как будет все решатся с Сити(если не проиграем опять)). Если ты настоящий болельщик, то должен принимать любой результат команды, поэтому не вижу здесь абсолютно никакой трагедии. Скорее игроки сбросят возможно груз ответственности от рекорда Арсенала. Хотя да, единственное обидно за рекорд канониров. Идём дальше...YNWA..
Ответить
+5
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
29.02.2020 в 21:36
тож подумал о грузе ответственности из-за возможных рекордов... сегодня не получалось комбинировать и обострять в атаках, Хендерсон очень важен, но не думал, что аж настолько... Деулофеу жаль, скорейшего ему выздоровления!..
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
29.02.2020 в 21:46
Ага, согласен, что Хендо не хватает и тем более не будет хватать с АМ. Всё-таки Чемберлен не того плана игрок.. Деулофеу конечно жаль, но это футбол... Нужно всегда быть готовым к такому развитию событий. Вон Андре Гомеш тоже играл себе, и тут такая неудача... Поэтому да, скорое пусть возвращаются и поднимают зрелищность в АПЛ.
+2
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
29.02.2020 в 21:46
Что там с Деу?
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...