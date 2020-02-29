Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Унижение лидера? Не бывает наказания без преступления

Своей дерзостью, рекордной победной серией и тем, что интрига за чемпионство умерла еще зимой - "Ливерпуль" заслужил этот разгром. Кто-то должен был щелкнуть по носу лидера. Получилось у одного из аутсайдеров, но давайте вспомним, что в двух прошлых турах "Норвич" и "Вест Хэм" (команды из зоны вылета) также могли наказать "красных". Тем не менее, сами виноваты мерсисайдцы, все также владели они абсолютным игровым преимуществом, но не реализовывали моменты, а затем вообще стали допускать странные ошибки в обороне.

Три мяча в этом сезоне команда Клоппа пропускала только один раз, в октябре в Лиге Чемпионов "Зальцбург" отметился трижды. В ответ "Ливерпуль" забил четыре мяча. Про разгромы "красные" вообще начали забывать - в памятном матче в мае 2019-го опять же в Лиге Чемпионов "Барселона" разнесла мерсисайдцев 3:0. Но затем во втором поединке "Ливерпуль" отыгрался сполна - 4:0. Есть вероятность, что и из этого унизительного укола от "шмелей" Юрген Клопп сделает правильные выводы.

В первом тайме Мане, Салах и Фабиньо не смогли забить Фостеру, и игру голкипера "Уотфорда" вообще следует отметить, давно он не действовал с такой уверенностью. Два отменных сейва у Фостера, а также игра на перехватах, выходах и пример надежности в обороне в каждом моменте. Впрочем, большего ожидалось и от гостей.

У хозяев необходимо отметить Деулофеу, именно он создал первый настоящий голевой эпизод, хотя и запустил мяч чуть выше. Также Трой Дини был на виду и нанес пару смачных ударов. При этом, напряженное противостояние сказывалось на зрелищности, настоящих голевых моментов было не так много.

Первый мяч "Уотфорд" забил сразу после того, как Робертсон пробил и попал в штангу (точнее Фостер отбил мяч и он попал в каркас ворот). Сразу прошла контратака, Дукуре сделал пас в центр, а Сарр в касание переправил его по месту назначения. Примитивная, банальная ошибка обороны "Ливерпуля" - 1:0.

Гости бросились вперед и почти сразу получили результативную контратаку. Дини не глядя сделал пас в свободную зону, защитники снова проспали Сарра, который выскочил на свидание с Алисоном. Обыграть голкипера было делом техники - 2:0. Мерсисайдцы стали нервничать еще больше.

Третий мяч Дини после паса Сарра оставил в дураках всю оборону "Ливерпуля", словно дети "красные" метались по штрафной и не знали кто что должен делать. Можно списать эти ошибки на расслабленность и неуважительную недооценку соперника, но очень рано позволили себе расслабиться подопечные Клоппа - до конца сезона еще далеко. Впереди много важных, решающих матчей, в Премьер-лиге в том числе. С такой игрой, такими ошибками и отношением можно существенно испортить себе великолепный (до этого матча) сезон.

Следующий соперник у "Ливерпуля" более грозный - "Челси". Судя по всему, в 29-м туре можно будет сделать выводы про самоанализ и работу над ошибками у Клоппа. А "Уотфорд", тем временем, благодаря этому чуду выбирается из зоны вылета.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Уотфорд - Ливерпуль 3:0

Голы: Сарр 54, Сарр 60, Дини 72

Уотфорд: 26. Фостер, 11. Масина, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе, 7. Деулофеу (Перейра 37), 16. Дукуре (Чалоба 89), 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр (Пуззетто 79), 29. Капу, 9. Дини.

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 6. Ловрен, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Лаллана 61), 9. Фирмино (Минамино 79), 10. Мане, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Ориги 65).