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Борнмут - Челси 2:2. Видеообзор матча

Англия
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Дубль Алонсо спасает матч для "Челси"

Борнмут - Челси 2:2. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура АПЛ "Борнмут" - "Челси".

Стадион: Виталити (Борнмут)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Борнмут - Челси 2:2

Голы: Лерма 54, Кинг 57 - Алонсо 33, Алонсо 86

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. С. Кук, 5. Аке, 15. Смит, 8. Лерма, 16. Л. Кук (Гослинг 82), 17. Стейси, 24. Фрэйзер, 29. Биллинг, 7. Кинг (Станислас 68), 13. Уилсон.

Челси: 13. Кабальеро, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 29. Томори (Виллиан 64), 5. Жоржиньо (Баркли 64), 17. Ковачич, 19. Маунт, 11. Педро, 18. Жиру (Батшуайи 72).

Предупреждения: Смит 59, Уилсон 88 - Жоржиньо 17, Кристенсен 71

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Борнмут (Англия)
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