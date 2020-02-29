Англия
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Уотфорд прервал 44-х матчевую беспроигрышную серию Ливерпуля в АПЛ
А также 18-ти матчевую победную серию "красных" в рамках АПЛ
В рамках 28-го тура АПЛ "Уотфорд" обыграл "Ливерпуль" 3:0.
Таким образом хозяева оборвали беспроигрышную серию "мерсисайдцев" в АПЛ. Серия насчитывала 44 матчей без поражений (рекорд принадлежит лондонскому "Арсеналу" - 49 матчей), с учетом прошлого сезона чемпионата Англии. В текущей кампании национального первенства серия "красных" составляла 27 матчей.
Также до этой встречи у "Ливерпуля" была победная 18-ти матчевая серия в АПЛ.
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
29.02.2020 в 22:12
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scorpius (Ck)
29.02.2020 в 22:49
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