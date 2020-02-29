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Вирджил ван Дейк: Мы все проанализируем, не нужно паниковать

Англия
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Защитник "мерсисайдцев" поделился мыслями после рокового поражения

Вирджил ван Дейк: Мы все проанализируем, не нужно паниковать
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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался после поражения от "Уотфорда" в рамках 28-го тура АПЛ.

"Стоит отдать должное "Уотфорду" – он играл хорошо, боролся, действовал очень дисциплинированно и забил три гола. Такова реальность, мы не смогли ничем ответить. Это было сложно, и нам следует играть лучше.

Два ввода мяча из аута... Нам нужно пересмотреть моменты, паниковать не нужно. Мы не хотим пропускать голы, мы все проанализируем, но нам не нужно паниковать. Рекорд, все эти разговоры о нем – это все для прессы, мы же стараемся выиграть каждый матч.

Мы сосредоточимся на следующей кубковой игре с "Челси" в Кубке Англии и постараемся ее выиграть. Нужно оставаться скромными и работать еще усерднее в следующий раз", – рассказал Вирджил ван Дейк.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Уотфорд Вирджил ван Дейк
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Источник:
BBC
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