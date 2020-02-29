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Свободное падение будущего чемпиона. Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Видео голов и обзор матча
Подвиг "шмелей" ради собственного выживания
Вдруг, неожиданно, сенсационно? Конечно, но когда-то победная серия "Ливерпуля" должна была прерваться. "Уотфорд" совершил настоящее чудо, которое возможно только в чемпионате Англии. Ведь "шмели" из всех сил стараются сохранить прописку в элите.
АПЛ. 28-й тур
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Уотфорд - Ливерпуль 3:0
Голы: Сарр 54, Сарр 60, Дини 72
Уотфорд: 26. Фостер, 11. Масина, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе, 7. Деулофеу (Перейра 37), 16. Дукуре (Чалоба 89), 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр (Пуззетто 79), 29. Капу, 9. Дини.
Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 6. Ловрен, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Лаллана 61), 9. Фирмино (Минамино 79), 10. Мане, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Ориги 65).