Клопп - о поражении от Уотфорда: Теперь Ливерпуль вновь сможет играть свободно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что поражение "Уотфорду"раскрепостит его команду.

"Нет, у меня не было предчувствия насчет скорого поражения, и это нормально. Многие люди скажут, что наше первое поражение назревало — поздравляю их, но я этого не чувствовал.

Мы должны были проиграть матч в какой-нибудь момент. Не могу сказать, что мы ожидали этого, но однажды это должно было случиться. Сегодня это случилось, и я скорее вижу позитив в том, что мы приблизились к рекорду.

Теперь мы снова сможем играть в свободным футбол, не стремясь к рекорду. Мы просто должны стараться снова выигрывать матчи. Этим мы и займемся", — цитирует Клоппа ESPN.