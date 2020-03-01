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Клопп - о поражении от Уотфорда: Теперь Ливерпуль вновь сможет играть свободно

Англия
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Наставник нашел положительное в фиаско

Клопп - о поражении от Уотфорда: Теперь Ливерпуль вновь сможет играть свободно
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что поражение "Уотфорду"раскрепостит его команду.

"Нет, у меня не было предчувствия насчет скорого поражения, и это нормально. Многие люди скажут, что наше первое поражение назревало — поздравляю их, но я этого не чувствовал.

Мы должны были проиграть матч в какой-нибудь момент. Не могу сказать, что мы ожидали этого, но однажды это должно было случиться. Сегодня это случилось, и я скорее вижу позитив в том, что мы приблизились к рекорду.

Теперь мы снова сможем играть в свободным футбол, не стремясь к рекорду. Мы просто должны стараться снова выигрывать матчи. Этим мы и займемся", — цитирует Клоппа ESPN.

До поражения 3:0 на "Викаридж Роуд" в субботу подопечные Клоппа не проигрывали в Премьер-Лиге на протяжении 44 матчей.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Уотфорд
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