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Де Брюйне: Кубок Лиги? Это полноценный трофей

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Де Брюйне: Кубок Лиги? Это полноценный трофей
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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заверил, что его команда самым серьезным образом настроится на финал Кубка Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье.

"Этот клуб к каждому соревнованию относится серьезно. В каком бы соревновании мы ни выступали, какой бы состав ни выставляли, мы всегда играем на победу. Парни, которые играли в Кубке Лиги, блестяще себя проявили. В этом плюс команды, состоящей из 25 игроков.

Это первый трофей, который ты можешь выиграть, и это полноценный трофей. Знаю, люди говорят, что это последнее по важности соревнование, но ты хотя бы сможешь похвастать победой в нем, если не выиграешь ничего другого. Есть много игроков, которые провели кучу матчей в своих карьерах и не выиграли ни одного соревнования, даже Кубка Лиги.

Ты должен уважать каждое соревнование. Мы играем большие матчи и иногда против команд из низших лиг, но даже тогда мы демонстрируем стремление к победе и остаемся профессионалами.

Начало матча обещает быть очень напряженным. Я не думаю, что они будут слишком раскрываться и играть в игру, в которую мы хотим играть. Кажется, в прошлый раз они играли с пятью защитниками и тремя полузащитниками, но мы очень хорошо начали тот матч", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.

Финал Кубка Лиги между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" состоится сегодня, 1 марта. Игра начнётся в 18:30.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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