Анчелотти: Впечатлён прогрессом Сульшера как тренера

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что впечатлен своим коллегой Оле Гуннаром Сульшером из "Манчестер Юнайтед".

"Каждый раз, когда я противостоял "Манчестер Юнайтед" в своей карьере, я противостоял сэру Алексу Фергюсону, одному из своих тяжелейших соперников. Оле все еще молод по тренерским меркам, и я думаю, его работа в этом сезоне производит впечатление. Любая команда, которой удалось обыграть дважды "Манчестер Сити" и дважды "Челси", опасна.

"Юнайтед" улучшил свое положение в таблице за последние три месяца, и мы ожидаем столкнуться с уверенным в себе соперником, где на каждой позиции играют ведущие игроки своих сборных.

Наша мотивация в том, чтобы попытаться сократить отставание от "Юнайтед" до всего двух очков и показать правильный характер и целеустремленность после случившегося на прошлой неделе", — сообщил Анчелотти пресс-службе "Эвертона"