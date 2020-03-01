Астон Вилла - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на финал Кубка лиги

В третий раз подряд "Ман Сити" может добыть Кубок лиги, или седьмой раз в истории. Явный фаворит команда Гвардиолы, конечно, мотивация будет на должном уровне, хотя это финал, в котором все может произойти. Так сложилось, что для "Астон Виллы" это самый любимый трофей – пять раз ранее бирмингемцы побеждали в Кубке английской лиги (третий показатель), правда, последний раз в 1996-м году.

Кубок английской лиги. Финал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Астон Вилла 18:30 Манчестер Сити

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"Горожане" подходят к матчу после трех побед подряд – "Вест Хэм" и "Лестер" были повержены в чемпионате Англии, а среди недели в Лиге Чемпионов "Сити" в Мадриде расправился с "Реалом" 2:1. В хорошей форме, отличном настроении и с боевым духом выйдут на поле "Уэмбли" манкунианцы.

Подопечные Дина Смита имеют серию из трех поражений в трех последних матчах чемпионата Англии, более того, в 28-м туре АПЛ конкуренты выиграли свои матчи и "Астон Вилла" опустилась в зону вылета. Важно в кубковой встрече забыть про другие турниры и сосредоточиться на главном. Смогут ли это сделать бирмингемцы?

Напомним путь команд к финалу. "Ман Сити" успел обыграть "Престон" (3:0), "Саутгемптон" (3:1), "Оксфорд" (3:1), а также пройти "Ман Юнайтед" - победа в гостях 3:1 и поражение дома 0:1. "Астон Вилла" прошла "Кру Александра" (6:1), "Брайтон" (3:1), "Вулверхэмптон" (2:1), разгромила молодежный состав "Ливерпуля" (5:0), а затем сенсационно в полуфинале выбила "Лестер" - ничья в гостях 1:1 и победа дома 2:1.

В этом году "Ман Сити" и "Астон Вилла" уже встречались – в январе на поле соперника разгромную победу добыли "горожане" 6:1. Более того, четыре последних свидания этих соперников завершились разгромными победами манчестерской команды с общим счетом 17:1. Не проиграть "Сити" бирмингемцы смогли в ноябре 2015-го (0:0). А последняя победа над грандом датирована сентябрем 2013-го года (3:2).

В Кубке лиги последний раз встречались эти соперники в 2012-м году, в третьем раунде "Ман Сити" не смог обыграть "Астон Виллу" на "Этихад". Игра была переведена в дополнительное время, где больше повезло гостям из Бирмингема 4:2.

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СТАТИСТИКА

Всего сыграно 172 матча;

57 побед Астон Виллы, 41 ничья, 74 победы Ман Сити

Общий счет – 243:283

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У "Ман Сити" только один травмированный игрок – Эмерик Ляпорт, зато выздоровел Зане, который провел первую тренировку. Интересно, сыграет ли он хоть один матч за свою команду, учитывая намерения Лероя покинуть Манчестер. Зинченко попал в заявку на матч, есть шанс увидеть украинца в старте. У "Астон Виллы" травмированы и точно не сыграют МакГин, Стир, Уэсли и Хитон.

Астон Вилла: Пепе Рейна, Конса, Таргетт, Энгелс, Жильбер, Хаус, Дринкуотер, Дуглас Луис, Грилиш, Самата, Трезеге.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Зинченко, Родри, Фернандиньо, де Брюйне, Давид Силва, Гюндоган, Марез, Агуэро.

ПРОГНОЗ

Слишком много неожиданных результатов случилось в последнее время в английском футболе, вполне возможен еще один, но это будет уже слишком. Может финал получится не очень зрелищным, но победа все же будет за фаворитом. Можно ожидать, что "Астон Вилла" будет выжидать, создаст определенные проблемы (по схеме матча с "Лестером"), может даже забьет, но "Манчестер Сити" на опыте и классе переиграет бирмингемцев. Прогноз: победа "Ман Сити" 3:1.