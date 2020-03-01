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Эвертон - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 1 марта, начало встречи в 16:00

Эвертон - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ
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"Манчестер Юнайтед" набрал хороший ход, добивается результатов, и многие специалисты на Туманном Альбионе даже заговорили о возрождении команды под руководством одного из символов "красных дьяволов" - Оле Гуннаром Сульшером. "Эвертон" серьезное испытание, Карло Анчелотти также делает все возможное, чтобы "ириски" вернулись в группу лидеров, успехи опытного итальянца видны уже сейчас. Встреча молодого, амбициозного Сульшера с хитрым, искушенным Анчелотти может стать очень интересным противостоянием.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Эвертон 16:00 Ман Юнайтед

Манкунианцы в своем активе имеют серию из семи матчей без поражений, пять из которых победные. Особенно убедительной получилась виктория над "Брюгге" в последнем матче Лиги Европы 5:0. В чемпионате в 27-м туре был разгромлен "Уотфорд" (3:0), тот самый "Уотфорд", который вчера разобрался с "Ливерпулем". Есть все основания предполагать, что "МЮ" близок к выздоровлению и может продолжить путь наверх, к ранее утраченным позициям.

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"Эвертон" в прошлом туре прервал свою пятиматчевую серию без неудач. В интереснейшем и результативном противостоянии "Арсенал" вырвал победу у "ирисок" 3:2. Скорее всего, опытный тренерский штаб ливерпульского клуба сделал надлежащие выводы из поединка с лондонским грандом и настрой на "МЮ" будет еще более серьезным.

В декабре прошлого года встречались между собой "Эвертон" и "Ман Юнайтед", тогда соперники разошлись миром 1:1. Но не стоит забывать, что прошлом сезоне на своем поле "ириски" унизительно разгромили манкунианцев 4:0, возможно, сейчас команда Сульшера возьмет реванш. Чуть больше шансов на успех имеют гости, хотя преимущество "МЮ" не будет очевидным. Прогноз: победа "Ман Юнайтед" 2:1.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Прогнозы
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