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Бруну Фернандеш – лучший игрок МЮ в феврале

Англия
(1 голосов)

Новичок быстро прижился в клубе

Бруну Фернандеш – лучший игрок МЮ в феврале
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Полузащитник Бруну Фернандеш стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в феврале по версии по болельщиков.

25-летний португалец набрал 80% голосов, затем идут форвард Антони Марсьяль (14%) и защитник Люк Шоу (6%).

В феврале Фернандеш провел за "манкунианцев" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Напомним, португалец перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" под занавес январской трансферной ярмарки.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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