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Бруну Фернандеш – лучший игрок МЮ в феврале
Новичок быстро прижился в клубе
Полузащитник Бруну Фернандеш стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в феврале по версии по болельщиков.
@B_Fernandes8— Manchester United (@ManUtd) March 1, 2020
Our Portuguese playmaker is #MUFC’s Player of the Month for February!
Well done, Bruno pic.twitter.com/M18XjBIXtU
25-летний португалец набрал 80% голосов, затем идут форвард Антони Марсьяль (14%) и защитник Люк Шоу (6%).
В феврале Фернандеш провел за "манкунианцев" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Напомним, португалец перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" под занавес январской трансферной ярмарки.