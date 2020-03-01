Бруну Фернандеш – лучший игрок МЮ в феврале

Полузащитник Бруну Фернандеш стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в феврале по версии по болельщиков.

@B_Fernandes8



Our Portuguese playmaker is #MUFC’s Player of the Month for February!



Well done, Bruno pic.twitter.com/M18XjBIXtU — Manchester United (@ManUtd) March 1, 2020

25-летний португалец набрал 80% голосов, затем идут форвард Антони Марсьяль (14%) и защитник Люк Шоу (6%).

В феврале Фернандеш провел за "манкунианцев" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Напомним, португалец перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" под занавес январской трансферной ярмарки.