Карло Анчелотти: Хочу, чтобы Эвертон боролся с Ман Сити и Ливерпулем за первую строчку

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет планов "ирисок" на будущее.

"Цель клуба – конкурировать с топ-клубами АПЛ. Раньше нам это не удавалось, но мы должны приложить необходимые усилия. Для этого нам следует избегать элементарных ошибок.

Чтобы бороться на таком уровне, надо играть в совершенный футбол, то есть не ошибаться в защите и эффективно действовать в атаке. Я бы хотел, чтобы "Эвертон" боролся с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" за первую строчку, так же, как "Челси" и прочие клубы.

Еврокубки очень важны, это захватывающие турниры – как Лига чемпионов, так и Лига Европы. Я бы хотел быть в команде, когда "Эвертон" будет выступать там", – рассказал Карло Анчелотти.