  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Карло Анчелотти: Хочу, чтобы Эвертон боролся с Ман Сити и Ливерпулем за первую строчку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карло Анчелотти: Хочу, чтобы Эвертон боролся с Ман Сити и Ливерпулем за первую строчку

Англия
(1 голосов)

"Папа Карло" поделился планами развития клуба

Карло Анчелотти: Хочу, чтобы Эвертон боролся с Ман Сити и Ливерпулем за первую строчку
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет планов "ирисок" на будущее.

"Цель клуба – конкурировать с топ-клубами АПЛ. Раньше нам это не удавалось, но мы должны приложить необходимые усилия. Для этого нам следует избегать элементарных ошибок.

Чтобы бороться на таком уровне, надо играть в совершенный футбол, то есть не ошибаться в защите и эффективно действовать в атаке. Я бы хотел, чтобы "Эвертон" боролся с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" за первую строчку, так же, как "Челси" и прочие клубы.

Еврокубки очень важны, это захватывающие турниры – как Лига чемпионов, так и Лига Европы. Я бы хотел быть в команде, когда "Эвертон" будет выступать там", – рассказал Карло Анчелотти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...