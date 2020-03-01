Кике Сетьен: Для Реала это жизненно важный матч. Гораздо важнее, чем для Барсы

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями накануне "эль-классико" - встречи с "Реалом" в рамках 26-го тура Ла Лиги.

"Для "Реала" это жизненно важный матч – возможно, гораздо более важный, чем для нас. Это связано с ситуацией в турнирной таблице на настоящий момент и с количеством оставшегося времени.

Мы можем создать 5-очковый отрыв, что было бы большим шагом вперед. Это заставит их наверстывать упущенное. Мне не нравится слово "решающий", это просто очень важно", – рассказал Кике Сетьен.