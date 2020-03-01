Жозе Моуринью: Мы были наказаны за, я бы сказал, ошибки менталитета

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона" в матче 28-го тура АПЛ.

"Я думаю, что это нечестно. Игроки не заслуживали поражения. Мы были наказаны за, я бы сказал, ошибки менталитета. Против таких команд, как "Вулвз", которые фантастически хорошо играют на контратаках, вы должны быть беспощадными.

Мы заслуживаем гораздо большего, чем эти результаты, но все так, как есть. Атакующая тройка хорошо комбинировала, они сделали то, что смогли. Они выполнили тот план, на которым мы работали в течение недели. Мы много раз делали опасные подходы, но довольно неприятно, что у них нет этой беспощадности.

Я думаю, что Эрик Дайер очень-очень хорошо сыграл в центре обороны. Когда игрок, которого ты используешь в качестве замены, играет очень-очень хорошо, может встать вопрос о том, почему играл Дайер, а не почему Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген не попали в состав.

Я пытался использовать Давинсона Санчеса и Джафета Тангангу, которые очень быстры. Дайер играл, потому что он – полузащитник, у него есть возможность выходить с мячом и играть в качестве лишнего хавбека. Я думаю, что они провели хороший матч. За исключением моментов с пропущенными голами, которые являются коллективной, а не индивидуальной ответственностью", – рассказал Жозе Моуринью.