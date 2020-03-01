Кубок лиги. Финал. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2. Первый трофей горожан в сезоне

Может, не самый главный и не решающий трофей, для команды Гвардиолы одного приза всегда мало, но провальным сезон 2019/20 для "Ман Сити" уже точно не будет. Третий год подряд "горожане" выигрывают Кубок лиги, всего это уже седьмой трофей в истории клуба. Больше только у "Ливерпуля" - восемь Кубков лиги.

"Астон Вилла" сделала все, что могла, продержалась первые 20 минут, но после точного удара Агуэро, бирмингемцам стало намного сложнее. Прошел навес в штрафную, Фоден головой скинул мяч на аргентинца и Серхио пробил с отскоком от земли. Вратари очень не любят такие коварные удары - 1:0.

Не успела команда Дина Смита прийти в себя, как второй мяч оказался в воротах Нюланда. Чисто английский гол забил Родри после навеса с углового от Гюндогана. Испанец пробил головой из центра штрафной площади. Оборона "Астон Виллы" просто не успевала за быстрыми переводами атак "горожан" и ликвидировать их оказывалось все сложнее.

Вернуть интригу в противостояние смог Самата. В центоре поля ошибся Стоунз, упав на ровном месте, Эль-Гази прорвался по флангу и навесил на партнера. В падении Самата пробил без шансов для Браво.

Во втором тайме номинальные гости продолжали доминировать, все держали под контролем и почти не ошибались. Скорее "Ман Сити" мог забивать третий мяч, чем "Астон Вилла" забила бы второй. Фоден, Родри, Агуэро, а также Бернарду Силва не реализовали отменные шансы. У бирмингемцев отметим только удар Энгельса, слишком долго выжидали подопечные Смита, а затем не хватило сил на финальный штурм.

На приличном уровне провел матч Александр Зинченко. Как и обычно он закрывал левый фланг, в обороне работы оказалось не много, поэтому он не редко подключался к наступательным комбинациям. Один неплохой удар нанес украинец, выполнил с полдесятка навесов, отдал пару-тройку обостряющих передач. Оценку выше средней должен получить Зинченко.

Итак, "Ман Сити" добивается ожидаемого успеха, приложив минимум сил. Вот только этот трофей вполне может стать первым и последним для команды Гвардиолы в текущем сезоне. Впрочем, есть еще Кубок Англии и главная цель года (последних лет) - Лига Чемпионов. Возможность добиться большего будет зависеть от того, в каком состоянии "горожане" подойдут к решающим весенним матчам. Безусловно, следующие соперники будут намного коварнее, чем "Астон Вилла".

Кубок английской лиги. Финал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2

Голы: Самата 41 - Агуэро 20, Родри 30

"Астон Вилла": Нюланд - Гильберт, Энгельс, Мингс, Таргетт - Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мухамади (Трезеге 70) - Грилиш, Самата (Дэвис 80), Эль-Гази (Хурихэйн 70).

"Манчестер Сити": Браво - Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко - Гюндоган (де Брюйне 58), Родриго, Фоден - Д. Силва (Б. Силва 77), Агуэро (Жезус 83), Стерлинг.

Предупреждения: Эль-Мухамади 67, Накамба 72, Мингс 90+3 - Стерлинг 57, Родри 60