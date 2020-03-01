Пеп Гвардиола: С момента, как я приехал сюда, мы стараемся выигрывать каждый турнир

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился впечатлениями после победного финала Кубка английской лиги, в котором "горожане" обыграли "Астон Виллу" 2:1.

"Три раза подряд выиграть этот турнир – это потрясающе. Это невероятное постоянство.

Это было потрясающе. Нам было непросто на первых минутах и в конце матча. У них было два явных момента в первые минуты, но мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме. Игра получилась хорошей. Фоден был хладнокровен. Это большой успех, наш второй титул в сезоне. Так здорово.

Мы выиграли много трофеев. С момента, как я приехал сюда, мы стараемся побеждать в каждой игре, выигрывать каждый турнир", – поделился Пеп Гвардиола.