  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола: С момента, как я приехал сюда, мы стараемся выигрывать каждый турнир
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола: С момента, как я приехал сюда, мы стараемся выигрывать каждый турнир

Англия
(1 голосов)

Наставник "горожан" поделился мыслями после победы в финале Кубка лиги

Пеп Гвардиола: С момента, как я приехал сюда, мы стараемся выигрывать каждый турнир
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился впечатлениями после победного финала Кубка английской лиги, в котором "горожане" обыграли "Астон Виллу" 2:1.

"Три раза подряд выиграть этот турнир – это потрясающе. Это невероятное постоянство.

Это было потрясающе. Нам было непросто на первых минутах и в конце матча. У них было два явных момента в первые минуты, но мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме. Игра получилась хорошей. Фоден был хладнокровен. Это большой успех, наш второй титул в сезоне. Так здорово.

Мы выиграли много трофеев. С момента, как я приехал сюда, мы стараемся побеждать в каждой игре, выигрывать каждый турнир", – поделился Пеп Гвардиола.

Пеп Гвардиола: С момента, как я приехал сюда, мы стараемся выигрывать каждый турнир - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Кубок английской лиги Манчестер Сити (Англия) Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...