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Финал Кубка лиги. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть онлайн обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити, Кубок лиги, финал, 1 марта 2020

Финал Кубка лиги. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор финал Кубка Английской лиги, в котором "Астон Вилла" соревновалась за трофей с "Манчестер Сити". Горожане быстро доказали свое превосходство - счет на 20-й минуте открыл Агуэро, затем закрепил преимущество Гюндоган, однако перед перерывом бирмингемцы ответили точным ударом Саматы. После перерыва "Сити" был значительно ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем позволить сопернику отыграться. Всю игру на поле провел Александр Зинченко, для которого это седьмой английский трофей в карьере.

Кубок лиги. Финал

Первое марта. Лондон. Уэмбли

"Астон Вилла" (Бирмингем) - "Манчестер Сити" 1: 2

Голы: Самата 41 - Агуэро 20 Гюндоган 30

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Серхио Агуэро Илкай Гюндоган Манчестер Сити Александр Зинченко
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