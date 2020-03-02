Финал Кубка лиги. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор финал Кубка Английской лиги, в котором "Астон Вилла" соревновалась за трофей с "Манчестер Сити". Горожане быстро доказали свое превосходство - счет на 20-й минуте открыл Агуэро, затем закрепил преимущество Гюндоган, однако перед перерывом бирмингемцы ответили точным ударом Саматы. После перерыва "Сити" был значительно ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем позволить сопернику отыграться. Всю игру на поле провел Александр Зинченко, для которого это седьмой английский трофей в карьере.

Кубок лиги. Финал

Первое марта. Лондон. Уэмбли

"Астон Вилла" (Бирмингем) - "Манчестер Сити" 1: 2

Голы: Самата 41 - Агуэро 20 Гюндоган 30