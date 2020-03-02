Стартовая катастрофа Де Хеа. Эвертон - МЮ 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор очередного матча Английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" встречался с "Манчестер Юнайтед". Игра началась с ужасной ошибки Давида Де Хеа, который выбивая мяч попал в форварда ирисок. Впрочем, в дальнейшем испанец не раз спасал свою команду, а счет сравнял новичок Бруну Фернандеш, который забил уже в третьем матче подряд. МЮ потерял возможность сократить до минимума отставание от "Челси", "Эвертон" - 11-й.

Английская Премьер-лига. 28-й тур

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Калверт-Льюин 3 - Фернандес 31