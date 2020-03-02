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Стартовая катастрофа Де Хеа. Эвертон - МЮ 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео обзор матча Эвертон - Манчестер Юнайтед, Чемпионат Англии, 1 марта

Стартовая катастрофа Де Хеа. Эвертон - МЮ 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор очередного матча Английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" встречался с "Манчестер Юнайтед". Игра началась с ужасной ошибки Давида Де Хеа, который выбивая мяч попал в форварда ирисок. Впрочем, в дальнейшем испанец не раз спасал свою команду, а счет сравнял новичок Бруну Фернандеш, который забил уже в третьем матче подряд. МЮ потерял возможность сократить до минимума отставание от "Челси", "Эвертон" - 11-й.

Английская Премьер-лига. 28-й тур

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Калверт-Льюин 3 - Фернандес 31

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В статье: Давид де Хеа Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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