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Третий самый полезный игрок матча. Whoscored поставил оценку Зинченко за финал Кубка лиги
Украинец может занести этот матч себе в актив
Известный аналитический портал Whoscored высоко оценил игру украинца Александра Зинченко в финальной игре Кубка английской лиги против "Астон Виллы".
Напомним, что вчера манчестерские "горожане" выиграли 2:1, завоевав после Суперкубка Англии второй трофей в текущем сезоне.
Игроком матча стал Фил Фоден, который получил 8 баллов. Вторая оценка у Родри - 7,8. На третьем месте символического рейтинга - наш Александр Зинченко (7,4).
За 90 минут, проведённых украинцем на поле, на его счету 1 удар, 89% точности передач, сразу 6 выигранных верховых единоборств и 3 отбора. Для сравнения, другой фланговый защитник "Ман Сити" - Кайл Уокер, игравший справа в обороне - получил только оценку 6,6.
Заметим, что финал Кубка лиги стал для Зинченко только третьим полным матчем в составе "Сити" в 2020 году.