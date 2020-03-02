Портсмут - Арсенал. Прогноз на матч Кубка Англии

После поражения от "Олимпиакоса" и вылета из Лиги Европы "канониры" могут и обязаны частично реабилитироваться в Кубке Англии. На внутренней арене "Арсенал" в этом году еще не проигрывал, впрочем, и "Олимпиакос" вырвал победу у лондонцев только в дополнительное время. При Артете команда постепенно показывает все более уверенный и содержательный футбол, многие специалисты говоорят про возрождение гранда. В матче с "Портсмутом" даже на поле соперника "Арсенал" очевидный фаворит.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут)

Главный судья: Майк Дин (Хесвол)

Портсмут 21:45 Арсенал

На своем пути к 1/8 финала "канониры" прошли "Борнмут" (2:1) и "Лидс" (1:0). А "Портсмут", как представитель третьего футбольного дивизиона Англии провел уже четыре матча в турнире. "Помпи" выбили из Кубка "Харрогейт Таун" (2:1), "Алтринчем" (2:1), "Флитвуд Таун" (2:1) и "Барнсли" (4:2).

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Последнее свидание "Арсенала" и "Портсмута" состоялось в сезоне 2009/10, тогда дважды лондонский клуб обыграл "Помпи", оба раза со счетом 4:1, чем помог им вылететь из Премьер-лиги. Не проиграть "канонирам" последний раз "Портсмут" смог в декабре 2007-го (0:0).

Кубок Англии старейший футбольный турнир мира и наиболее титулованным клубом в этом турнире является именно "Арсенал" - 13 побед. В истории "Портсмута" две победы в Кубке Англии – в 1939-м и 2008-м.

Последний раз "канониры" добивались успеха в Кубке в 2017-м году еще при Арсене Венгере. Было бы очень символично, если бы Микель Артета добился очередной победы в этом соревновании, такой успех вселил бы уверенность в команду, чего ей так не хватает. Тем более, что это единственный турнир, в котором "Арсенал" в сезоне 2019/20 может чего-то достичь Ожидаем самый серьезный настрой лондонцев на матч с "Портсмутом". Прогноз: победа гостей 2:0.