  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Руководство МЮ планирует нанять восемь аналитиков, чтобы улучшить работу клуба с трансферами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство МЮ планирует нанять восемь аналитиков, чтобы улучшить работу клуба с трансферами

Англия
(1 голосов)

Красные отстают от конкурентов

Руководство МЮ планирует нанять восемь аналитиков, чтобы улучшить работу клуба с трансферами
Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует создать команду из восьми аналитиков, чтобы улучшить работу клуба на трансферном рынке, сообщает The Athletic.

"Красные дьяволы" использовали различные аналитические данные и раньше, но в направлении трансферов они немного отстают от других ведущих клубов.

"Манчестер Юнайтед" уже проводит собеседования с кандидатами в новый отдел. Перед обсуждением сотрудничества все они подписывают соглашение о неразглашении информации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...