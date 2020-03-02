Руководство МЮ планирует нанять восемь аналитиков, чтобы улучшить работу клуба с трансферами

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует создать команду из восьми аналитиков, чтобы улучшить работу клуба на трансферном рынке, сообщает The Athletic.

"Красные дьяволы" использовали различные аналитические данные и раньше, но в направлении трансферов они немного отстают от других ведущих клубов.

"Манчестер Юнайтед" уже проводит собеседования с кандидатами в новый отдел. Перед обсуждением сотрудничества все они подписывают соглашение о неразглашении информации.