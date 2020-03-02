Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство МЮ планирует нанять восемь аналитиков, чтобы улучшить работу клуба с трансферами
Красные отстают от конкурентов
Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует создать команду из восьми аналитиков, чтобы улучшить работу клуба на трансферном рынке, сообщает The Athletic.
"Красные дьяволы" использовали различные аналитические данные и раньше, но в направлении трансферов они немного отстают от других ведущих клубов.
"Манчестер Юнайтед" уже проводит собеседования с кандидатами в новый отдел. Перед обсуждением сотрудничества все они подписывают соглашение о неразглашении информации.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...