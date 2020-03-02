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Рашфорд: Мои цели? Хочу стать чемпионом мира со сборной Англии и выиграть Лигу чемпионов с МЮ

Англия
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Игрока больше интересуют командные, а не личные титулы

Рашфорд: Мои цели? Хочу стать чемпионом мира со сборной Англии и выиграть Лигу чемпионов с МЮ
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и Маркус Рашфорд рассказал о своих целях.

"Я не обращаю внимания на разговоры, что я могу побить рекорд Уэйна Руни по голам за "Манчестер Юнайтед". Если мне это удастся, но мы начнём следующее десятилетие без трофеев, я не буду доволен. Для меня важнее завоевать много титулов. Мои цели? Хочу стать чемпионом мира со сборной Англии и выиграть Лигу чемпионов с "МЮ".

Сейчас нам нужно показывать признаки, что мы можем играть на уровне старого "Юнайтед". Футбол сильно изменился, но мы знаем, что клуб способен на это. Нам трудно, но это переходной период. Если будем сосредоточены, сможем всё изменить и стать лучше": — сказал Рашфорд в интервью FourFourTwo.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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