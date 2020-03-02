Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лэмпард: Кепа? Каждый игрок Челси сам контролирует свою судьбу
По словам тренера, испанец скоро вернется в игру
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, накануне кубкового матча против "Ливерпуля", прокомментировал ситуацию вокруг Кепы Аррисабалаги.
"Каждый игрок "Челси" сам контролирует свою судьбу. Наш клуб хочет сократить отрыв до первого места и с каждым матчем играть все лучше и лучше.
Сыграет ли Кепа против "Ливерпуля"? Да. Он показал, что настоящий профессионал. Постоянно тренировался и поддерживал команду. Он сейчас в полном порядке", - приводит слова тренера Sky Sports.
Напомним, что Кепа не играл уже в четырех матчах подряд.