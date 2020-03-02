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Лэмпард: Кепа? Каждый игрок Челси сам контролирует свою судьбу

Англия
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По словам тренера, испанец скоро вернется в игру

Лэмпард: Кепа? Каждый игрок Челси сам контролирует свою судьбу
UA-Футбол
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, накануне кубкового матча против "Ливерпуля", прокомментировал ситуацию вокруг Кепы Аррисабалаги.

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"Каждый игрок "Челси" сам контролирует свою судьбу. Наш клуб хочет сократить отрыв до первого места и с каждым матчем играть все лучше и лучше.

Сыграет ли Кепа против "Ливерпуля"? Да. Он показал, что настоящий профессионал. Постоянно тренировался и поддерживал команду. Он сейчас в полном порядке", - приводит слова тренера Sky Sports.

Напомним, что Кепа не играл уже в четырех матчах подряд.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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