Арсенал может подписать лидера Сассуоло

Игрок "Сассуоло" Доменико Берарди летом может оказаться в чемпионате Англии. Об этом передает Calciomercato.

В подписании итальянского вингера заинтересован "Арсенал". Берарди может укрепить атакующую линию команды Артеты в случае ухода Пьер-Эмерика Обамеянга.

Читайте также Арсенал готов продать Обамеянга в ближайшее трансферное окно

Доменико показывает отличный футбол в текущем сезоне. Об этом говорят его статистические показатели - 9 голов и 5 голевых передач в 19-ти матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что также "канониры" присматриваются к полузащитнику "Атлетико".