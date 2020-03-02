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Арсенал может подписать лидера Сассуоло

Англия
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Итальянец показывает хорошую игру в текущем сезоне

Арсенал может подписать лидера Сассуоло
UA-Футбол
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Игрок "Сассуоло" Доменико Берарди летом может оказаться в чемпионате Англии. Об этом передает Calciomercato.

В подписании итальянского вингера заинтересован "Арсенал". Берарди может укрепить атакующую линию команды Артеты в случае ухода Пьер-Эмерика Обамеянга.

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Доменико показывает отличный футбол в текущем сезоне. Об этом говорят его статистические показатели - 9 голов и 5 голевых передач в 19-ти матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что также "канониры" присматриваются к полузащитнику "Атлетико".

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В статье: Арсенал (Лондон) Сассуоло (Сассуоло) Доменико Берарди
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