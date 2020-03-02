Вингер Уотфорда, поучаствовавший в разгроме Ливерпуля, выбыл до конца сезона

Испанский игрок "Уотфорда" Жерар Деулофеу получил серьезную травму. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

По их данным, у вингера диагностирован разрыв крестообразных связок и травма мениска. Повреждение было получено в игре против "Ливерпуля".

Впереди его ожидает операция и долгий срок восстановления. По официальным данным, вернется на поле он не раньше старта следующего сезона.

В этом у него достаточно солидные показатели - 12 результативных действий в 27 матчах.