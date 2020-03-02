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Не футболом единым: Стадион Тоттенхэма примет боксерский поединок между Джошуа и Пулевым

Англия
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Ожидаемое событие в мире бокса

Не футболом единым: Стадион Тоттенхэма примет боксерский поединок между Джошуа и Пулевым
UA-Футбол
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Боксерский поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым официально подтвержден. Состоится он 20-го июня.

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Более того, известная даже арена, на которой пройдет ожидаемый мегафайт. Принимать данное событие будет домашний стадиона лондонского "Тоттенхэма", который вмещает 62 тысячи зрителей.

Не футболом единым: Стадион Тоттенхэма примет боксерский поединок между Джошуа и Пулевым - изображение 1

Напомним, что Александр Усик остается обязательным претендетом на один из титулов, которым владеет Джошуа. Украинца в ближайшее время ожидает бой против Дерека Чисоры.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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