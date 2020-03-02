Не футболом единым: Стадион Тоттенхэма примет боксерский поединок между Джошуа и Пулевым

Боксерский поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым официально подтвержден. Состоится он 20-го июня.

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Более того, известная даже арена, на которой пройдет ожидаемый мегафайт. Принимать данное событие будет домашний стадиона лондонского "Тоттенхэма", который вмещает 62 тысячи зрителей.

Напомним, что Александр Усик остается обязательным претендетом на один из титулов, которым владеет Джошуа. Украинца в ближайшее время ожидает бой против Дерека Чисоры.