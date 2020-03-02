Тоттенхэм готов побороться за правого защитника Барселоны

Лондонский "Тоттенхэм" этим летом может усилить свой состав Нельсоном Семеду. Об этом передает Don Balon.

Можно сказать с уверенностью, что вряд ли "шпоры" смогут сэкономить на данном трансфере. "Барселона" не отпустит португальца менее, чем за 45 миллионов.

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На данный момент, Семеду - игрок основы каталонцев и 28 матчей в этом сезоне подтверждают это. Помимо этого, на его счету 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Нельсон может летом отправиться в "Интер", будучи частью более крупной сделки.