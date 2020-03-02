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Кубок Англии. Арсенал проходит Портсмут
Ожидаемая победа канониров
Кубок Англии. 1/8 финала
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут)
Главный судья: Майк Дин (Хесвол)
Портсмут - Арсенал 0:2
Голы: Папастатопулос 45, Нкетиа 52
Портсмут: 35. Басс, 6. Берджесс, 13. Болтон, 42. Седдон, 15. Маккрори, 7. Уильямс, 19. Харнесс, 24. Макгиэн, 26. Эванс, 33. Клоуз, 22. Харрисон.
Арсенал: 26. Мартинес, 5. Папастатопулос, 23. Луис, 6. Мари, 11. Торрейра (Себальос 16), 28. Уиллок (Джака 87), 29. Гендузи, 87. Сака, 24. Нельсон (Мэйтленд-Найлс 90), 30. Нкетиа, 35. Мартинелли.
Предупреждения: Макгиэн 40 - Гендузи 35