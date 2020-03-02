  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Арсенал проходит Портсмут
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Арсенал проходит Портсмут

Англия
(1 голосов)

Ожидаемая победа канониров

Кубок Англии. Арсенал проходит Портсмут
UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут)
Главный судья: Майк Дин (Хесвол)

Портсмут - Арсенал 0:2

Голы: Папастатопулос 45, Нкетиа 52

Портсмут: 35. Басс, 6. Берджесс, 13. Болтон, 42. Седдон, 15. Маккрори, 7. Уильямс, 19. Харнесс, 24. Макгиэн, 26. Эванс, 33. Клоуз, 22. Харрисон.

Арсенал: 26. Мартинес, 5. Папастатопулос, 23. Луис, 6. Мари, 11. Торрейра (Себальос 16), 28. Уиллок (Джака 87), 29. Гендузи, 87. Сака, 24. Нельсон (Мэйтленд-Найлс 90), 30. Нкетиа, 35. Мартинелли.

Предупреждения: Макгиэн 40 - Гендузи 35

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Портсмут Кубок Англии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...