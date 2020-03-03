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С трудностями не столкнулись. Портсмут – Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

"Канониры" возвращаются на белую полосу?

С трудностями не столкнулись. Портсмут – Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов
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"Арсенал" не проигрывал в 2020-м году до злополучного четверга, 20 февраля. В поединке, в котором, казалось бы, лондонцы точно должны не ударить в грязь лицом перед собственными болельщиками, команда неожиданно уступила "Олимпиакосу" в рамках Лиги Европы (1:2) и покинула второй по значимости клубный европейский турнир, так как из Греции подопечные Артеты увезли всего лишь минимальные 0:1. Вчера же, 2 марта, столичный коллектив съездил к "Портсмуту" в рамках Кубка Англии и стал первым четвертьфиналистом. Состав гостей потерпел множество изменений в угоду игровой практики для молодых футболистов.

Смотрите видеообзор матча 1/8 Кубка Англии "Портсмут" – "Арсенал".

Портсмут. "Фрэттон Парк".

"Портсмут" – "Арсенал" 0:2

Голы: Папастатопулос (45), Нкетиа (52)

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В статье: Арсенал (Лондон) Портсмут Кубок Англии
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