Челси - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии

Как "Челси", так и "Ливерпуль" подходят к очному матчу в Кубке после неудач в играх чемпионата. Команда Лэмпарда на выходных не смогла обыграть "Борнмут" (2:2), есть проблемы у "синих", хотя мотивация на мерсисайдцев будет на должном уровне. Команда Клоппа вообще проиграла в АПЛ, причем команде из зоны вылета "Уотфорду" со счетом 0:3. Очевидный спад у "красных", насколько продолжительный этот спад - ответит матч на "Стэмфорд Бридж".

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Челси 21:45 Ливерпуль

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Лондонская команда в Кубке Англии текущего сезона уже прошла "Ноттингем Форест" 2:0 и "Халл Сити" 2:1. Мерсисайдцы обыграли "Эвертон" 1:0, а затем сыграли вничью с "Шрусбери Таун" 2:2. В переигровке на своем поле полурезервным составом "красные" все же обыграли скромный "Шрусбери" 1:0.

Напомним, что в прошлом сезоне "Челси" вылетел из Кубка на стадии 1/8 финала, уступив "Ман Юнайтед" 0:2. А "Ливерпуль" пожертвовал турниром еще на стадии 1/32 финала, "Вулверхэмптон" обыграл "красных" 2:1.

"Челси" последний раз выигрывал Кубок Англии в 2018-м году, всего у "синих" восемь трофеев. У "Ливерпуля" на один Кубок меньше, последний раз "красные" побеждали в старейшем турнире Европы еще в 2006-м году.

В этом сезоне "Ливерпуль" уже одержал победу на "Стэмфорд Бридж", в АПЛ прошлой осенью команда Клоппа обыграла "Челси" 2:1. В августе 2019-го у "красных" была победа над "синими" в Суперкубке УЕФА – основное время 2:2, серия пенальти 5:4. Не проиграла лондонская команда мерсисайдцам последний раз в сентябре 2018-го 1:1.

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СТАТИСТИКА

Всего сыграно 185 матчей;

64 победы Челси, 42 ничьи, 79 побед Ливерпуля

Общий счет – 254:275

ПРОГНОЗ

Одним кубковым турниром в сезоне Юрген Клопп уже пожертвовал – Кубок лиги откровенно слили "красные", но на той же неделе мерсисайдцы выиграли Клубный чемпионат мира. Сейчас есть высокая вероятность, чтобы сохранить силы на Лигу Чемпионов и остаток матчей АПЛ, "красные" откажутся от Кубка Англии. "Челси" это только на руку, за трофеями соскучились "синие" и с удовольствием воспользуются слабостями "Ливерпуля". Прогноз: победа хозяев 2:1.