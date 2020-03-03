Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Матчи "Челси" против "Ливерпуля" это украшение английского и европейского футбола со своей спецификой и завидной долей интриги. А кубковые противостояния всегда на особом месте, трудно прогнозируемые. Вот только будут ли в этот раз команды в боевых составах и настроены на победу? И кому победа более необходима?

Подробнее о матче Челси - Ливерпуля читайте в отдельном материале.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Челси 21:45 Ливерпуль

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