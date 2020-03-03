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Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 03.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Стэмфорд Бридж
Матчи "Челси" против "Ливерпуля" это украшение английского и европейского футбола со своей спецификой и завидной долей интриги. А кубковые противостояния всегда на особом месте, трудно прогнозируемые. Вот только будут ли в этот раз команды в боевых составах и настроены на победу? И кому победа более необходима?
Подробнее о матче Челси - Ливерпуля читайте в отдельном материале.
Кубок Англии. 1/8 финала
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)
Челси 21:45 Ливерпуль
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