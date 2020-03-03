  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(2 голосов)

Где 03.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Стэмфорд Бридж

Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Матчи "Челси" против "Ливерпуля" это украшение английского и европейского футбола со своей спецификой и завидной долей интриги. А кубковые противостояния всегда на особом месте, трудно прогнозируемые. Вот только будут ли в этот раз команды в боевых составах и настроены на победу? И кому победа более необходима?

Подробнее о матче Челси - Ливерпуля читайте в отдельном материале.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Челси 21:45 Ливерпуль

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол>>

Телетрансляция на канале Сетанта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...