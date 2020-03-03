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Сократис может покинуть Арсенал

Англия
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Игрок не собирается оставаться в клубе до конца контракта

Сократис может покинуть Арсенал
Новина українською

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос ответил на вопрос относительно своего будущего в связи с тем, что контракт футболиста с "канонирами" действует до конца июня 2021 года.

"Не знаю, останусь ли в "Арсенале" до конца контракта, — цитирует Sky Sports Сократиса. — У меня остался еще год, но я никогда не досиживал контракты до конца. Если я несчастлив в команде, если не играю достаточно или я не нравлюсь тренеру, то мне все равно на контракт. Для меня деньги совершенно неважны, главное, чтобы я чувствовал себя счастливым в команде, и команда чувствовала себя так же по отношению ко мне. Если это не так, то лучше сойти с пути. Сейчас я об этом не думаю, стараюсь каждый день сохранять позитив и помогать команде. Посмотрим, что будет в итоге, но я — не тот игрок, который отсиживает контракт до конца".

В сезоне-2019/20 Папастатопулос провел за "Арсенал" 26 матчей, на его счету 3 забитых мяча. Грек не выходил на поле в матчах АПЛ с 11 января, выступая только в Кубке Англии и Лиге Европы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Сократис Папастатопулос
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