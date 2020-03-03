  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуринью: Нам необходимо усиление
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуринью: Нам необходимо усиление

Англия
(1 голосов)

Летом Тоттенхэм подпишет новых игроков

Моуринью: Нам необходимо усиление
Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью рассказал об усилении команды в летнее трансферное окно.

"Больших изменений в составе не будет. Во-первых, это не то, что нам нужно, во-вторых, это не профиль нашего клуба, и в-третьих, таков сейчас рынок.

Усиливать состав с каждым годом становится всё труднее, поэтому я не думаю о глобальной перестройке. Но, безусловно, нам необходимо усиление", — приводит слова Моуринью Sky Sports.

"Тоттенхэм Хотспур", набрав 40 очков в 28 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны Лиги чемпионов клуб отстаёт на пять очков. Следующий матч лондонский клуб проведёт 7 марта в гостях с "Бёрнли".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...