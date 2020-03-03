Моуринью: Нам необходимо усиление

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью рассказал об усилении команды в летнее трансферное окно.

"Больших изменений в составе не будет. Во-первых, это не то, что нам нужно, во-вторых, это не профиль нашего клуба, и в-третьих, таков сейчас рынок.

Усиливать состав с каждым годом становится всё труднее, поэтому я не думаю о глобальной перестройке. Но, безусловно, нам необходимо усиление", — приводит слова Моуринью Sky Sports.

"Тоттенхэм Хотспур", набрав 40 очков в 28 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны Лиги чемпионов клуб отстаёт на пять очков. Следующий матч лондонский клуб проведёт 7 марта в гостях с "Бёрнли".