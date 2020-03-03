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Эвертон продлил контракт с Холгейтом - в его трансфере заинтересован Ман Сити

Англия
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Смогут ли уберечь себя от продажи?

Эвертон продлил контракт с Холгейтом - в его трансфере заинтересован Ман Сити
UA-Футбол
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Английский "Эвертон" продлил контракт с Мэйсоном Холгейтом. Об этом сообщает официальная пресс-служба "ирисок".

23-летний защитник подписал пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2025 года. В текущем сезоне на его счету 25 матчей.

Ранее сообщалось, что за прогрессом универсального защитника внимательно следит "Манчестер Сити".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Мэйсон Холгейт
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