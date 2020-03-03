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Эвертон продлил контракт с Холгейтом - в его трансфере заинтересован Ман Сити
Смогут ли уберечь себя от продажи?
Английский "Эвертон" продлил контракт с Мэйсоном Холгейтом. Об этом сообщает официальная пресс-служба "ирисок".
23-летний защитник подписал пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2025 года. В текущем сезоне на его счету 25 матчей.
Holgate 2025! #EFC pic.twitter.com/20l4iQat6V— Everton (@Everton) March 3, 2020
Ранее сообщалось, что за прогрессом универсального защитника внимательно следит "Манчестер Сити".
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