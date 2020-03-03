Эвертон продлил контракт с Холгейтом - в его трансфере заинтересован Ман Сити

Английский "Эвертон" продлил контракт с Мэйсоном Холгейтом. Об этом сообщает официальная пресс-служба "ирисок".

23-летний защитник подписал пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2025 года. В текущем сезоне на его счету 25 матчей.

Ранее сообщалось, что за прогрессом универсального защитника внимательно следит "Манчестер Сити".