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Второе подряд поражение Ливерпуля: Челси в Кубке Англии наказал красных

Англия
(1 голосов)

Команда Клоппа не только проигрывает, но и не может забить во втором матче подряд при пяти пропущенных мячах

Второе подряд поражение Ливерпуля: Челси в Кубке Англии наказал красных
UA-Футбол
Новина українською

Ох, не случайная вторая неудача мерсисайдцев с интервалом в три дня (после 0:3 от "Уотфорда"). Подопечные Юргена Клоппа выглядят не так уверенно, как раньше, чаще ошибаются и создают слишком мало голевых моментов, словно холостыми стреляет "Ливерпуль", утратив весь свой боевой потенциал. Ошибки у своих ворот случались и ранее, но это компенсировалось атакующими потугами. Теперь забить не удается - возможно, и скорее всего, берегут силы "красные" на более важные матчи. Будем следить...

У "Челси" в этом сезоне не так много условных "более важных матчей". Победа над феноменальным в этом году "Ливерпулем", хоть он и на спаде, явно скажется на лондонцах. В Кубке Англии "синие" могут ставить самые высокие задачи, ведь в других турнирах шансов добиться успеха почти не осталось. Следственно, мотивация у хозяев в этом матче была значительно выше.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Челси - Ливерпуль 2:0

Голы: Виллиан 13, Баркли 64

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 15. Зума, 28. Аспиликуэта, 8. Баркли, 17. Ковачич (Маунт 42), 47. Гилмор, 10. Виллиан (Жоржиньо 51), 11. Педро, 18. Жиру (Джеймс 90).

Ливерпуль: 13. Адриан, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 76. Уильямс, 10. Мане, 20. Лаллана (Салах 80), 27. Ориги (Фирмино 70), 48. Джонс (Милнер 70), 18. Минамино.

Предупреждения: Фабиньо 61, Милнер 76

Второе подряд поражение Ливерпуля: Челси в Кубке Англии наказал красных - изображение 1

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В статье: Кубок Англии Челси (Лондон) Ливерпуль
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Комментарии (5)
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okolegko (Київ)
04.03.2020 в 00:10
Нічого тут не зламалося, нічого тут не "плюнулося", звичайний економ-режим не зміг вийти на свій звичний рівень Невдовзі можуть бути інші прикрі моменти, я цьому навіть не здивуюся
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0
0
support (Kyiv)
03.03.2020 в 23:44
Сломалась машинка
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
03.03.2020 в 23:46
Трошки буксанула и всего-лишь..
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+1
0
support (Kyiv)
03.03.2020 в 23:51
Та не, буксанули с уотфордом, а здесь уже check engine загорелось
0
0
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Барселиниус (землянин)
03.03.2020 в 23:43
Ливер плюнул на КА. Было видно. ЛЧ впереди..
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