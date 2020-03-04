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Кубок Англии. Ньюкасл обыгрывает Вест Бромвич, Шеффилд Юнайтед дожимает Рединг

Англия
(1 голосов)

Фавориты добиваются успеха, хоть и встретили достойное сопротивление представителей Чемпионшипа

Кубок Англии. Ньюкасл обыгрывает Вест Бромвич, Шеффилд Юнайтед дожимает Рединг
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Кубок Англии. 1/8 финала

***

"Сороки" провели великолепный первый тайм, получались хорошие атаки у гостей и две из них завершились голами - Альмирон реализовал свои моменты. В самом начале второго тайма "Ньюкасл" забил третий мяч и почувствовал себя уже в четвертьфинале, а хозяева активизировались. "Вест Бромвич" отыграл один мяч после неожиданного выпада на 74-й минуте, а также удара Филлипса. Второй мяч "дрозды" забили в компенсированное время, но это уже не имело значения. Дальше проходит команда Стива Брюса.

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Ньюкасл 2:3

Голы: Филлипс 74, Зохоре 90+3 - Алмирон 33, Алмирон 45+1, Сен-Максимен 47

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Быстрый гол "клинков" сыграл с ними злую шутку, победу малыми силами в Кубке не удается добыть и более опытным командам. А "Рединг" не хотел уступать, отыгрались хозяева и даже перевели матч в овер таймы, сопротивлялись, как могли, но все же пропустили. Сказался класс. "Шеффилд" откровенно вымучил эту путевку в 1/4 финала.

Стадион: Мадейски (Рединг)

Рединг - Шеффилд Юнайтед 1:2 (доп. время)

Голы: Пушкаш 43 (пен.) - Макголдрик 2, Шарп 105

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В статье: Вест Бромвич Альбион "Ньюкасл" Шеффилд Юнайтед Рединг
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