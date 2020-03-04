Кризис или шаги назад для разгона перед Атлетико? Челси – Ливерпуль 2:0. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" впервые с ноября 2014 года проиграл в гостях 3 матча подряд. Ранее "красные" были разгромлены в АПЛ "Уотфордом" (0:3), а в первом матче 1/8 финала ЛЧ в Мадриде мерсисайдцы оказались слабее "Атлетико" (0:1). Также команда не забила в 3 из 4 своих последних матчей – таким образом, "Челси" продолжает неудачную серию для "красных".

Юрген Клопп выпустил на поле "Стэмфорд Бридж" не самый основной состав (впрочем, как и Лэмпард, которому по ходу матча еще и мешали травмы игроков). Могло показаться, что "Ливерпуль" намеренно желает освободиться от оков турнира пораньше, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов (Фабиньо точно мог достать Баркли в эпизоде со вторым голом, но банально не захотел), но под конец немец бросил в бой Салаха и Фирмино, подтверждая намерения бороться. Тем не менее, ничего не помогло гостям совладать с "Челси".

Смотрите видеообзор матча 1/8 Кубка Англии "Челси" – "Ливерпуль".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".

"Челси" – "Ливерпуль" 2:0

Голы: Виллиан (13), Баркли (64)