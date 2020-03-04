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Лэмпард: Времена Азара и Косты, Терри и Дрогба – прошли. Сейчас перед нами другой Челси
Не каждый может в этом сезоне обыграть "Ливерпуль"
Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Ливерпулем" (2:0). Цитирует тренера "синих" пресс-служба клуба и BBC Sport.
"Великолепный матч. Мы были безупречны в плане настроя, самоотдачи и качества футбола. Сложно сыграть на ноль против "Ливерпуля", лучшей команды АПЛ прямо сейчас, но мы уверенно действовали в обороне. В первых двух матчах с ними, "Челси" играл в футбол более высокого уровня, но сегодня все определил командный дух. Мы способны конкурировать с сильнейшими клубами – для этого нужно быть эффективными в обеих штрафных площадках".
"Мы собрались вместе и обсудили текущие дела команды. Времена Азара и Косты, Терри и Дрогба прошли. Сейчас перед нами совершенно другой "Челси". Нельзя ограничиться победой над "Ливерпулем". Гилмор сыграл прекрасно, он напоминает мне хавбеков прошлого. Он не будет убирать ногу в борьбе и всегда откроется под передачу. Билли невысокого роста, но огромен как личность. Также я рад за Кепу – он сделал несколько хороших сэйвов и продемонстрировал правильный настрой. Травмы? Виллиан скоро восстановится, у Ковачича ситуация сложнее. У обоих проблемы с ахиллом".