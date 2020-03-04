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Матч АПЛ Манчестер Сити – Арсенал, который перенесли из-за финала Кубка лиги, сыграют 11 марта
Нужно встретиться и определить, кто сейчас сильнее
Стала известна дата проведения поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом". Изначально матч должен была состояться 1 марта, но встреча была перенесена из-за участия "горожан" в финале Кубка английской лиги против "Астон Виллы". Подопечные Гвардиолы одолели аутсайдера АПЛ со счетом 2:1.
Таким образом, "Манчестер Сити" примет "Арсенал" 11 марта, начало матча – в 21:30 по киевскому времени, об этом сообщает пресс-служба Английской Премьер-лиги.
???? FIXTURE NEWS ????— Manchester City (@ManCity) March 3, 2020
City v Arsenal@premierleague
Wednesday 11 March
19:30 UK
???? #ManCity pic.twitter.com/pRfFQ09hne
Источник отмечает, что поединок решено было сыграть в среду, чтобы не искать свободные места в расписании в конце сезона.