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Матч АПЛ Манчестер Сити – Арсенал, который перенесли из-за финала Кубка лиги, сыграют 11 марта

Англия
(1 голосов)

Нужно встретиться и определить, кто сейчас сильнее

Матч АПЛ Манчестер Сити – Арсенал, который перенесли из-за финала Кубка лиги, сыграют 11 марта
Новина українською

Стала известна дата проведения поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом". Изначально матч должен была состояться 1 марта, но встреча была перенесена из-за участия "горожан" в финале Кубка английской лиги против "Астон Виллы". Подопечные Гвардиолы одолели аутсайдера АПЛ со счетом 2:1.

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Таким образом, "Манчестер Сити" примет "Арсенал" 11 марта, начало матча – в 21:30 по киевскому времени, об этом сообщает пресс-служба Английской Премьер-лиги.

Источник отмечает, что поединок решено было сыграть в среду, чтобы не искать свободные места в расписании в конце сезона.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
EPL

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