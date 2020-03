Линекер: Есть все шансы, что травма Хендерсона принесет Джордану награду лучшему игроку года

Экс-футболист национальной сборной Англии, а сейчас телеведущий Гари Линекер выразил мнение, что капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон стал ближе к призу лучшему игроку года в АПЛ, несмотря на травму.

There’s every chance that @JHenderson’s injury could well clinch him the Footballer of the Year trophy. Sometime’s you don’t realise a player’s importance to a side until they’re absent.