Линекер: Есть все шансы, что травма Хендерсона принесет Джордану награду лучшему игроку года

Экс-футболист национальной сборной Англии, а сейчас телеведущий Гари Линекер выразил мнение, что капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон стал ближе к призу лучшему игроку года в АПЛ, несмотря на травму.

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"Есть все шансы, что травма Хендерсона принесет ему награду лучшему футболисту года. Иногда не осознаешь важность игрока для команды, пока он не выбывает из строя".

There’s every chance that @JHenderson’s injury could well clinch him the Footballer of the Year trophy. Sometime’s you don’t realise a player’s importance to a side until they’re absent. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 3, 2020

Хендерсон получил повреждение задней поверхности в середине февраля и выбыл на 3 недели. В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата Англии – в его активе 3 гола, 5 результативных передач, а также 1 желтая карточка.