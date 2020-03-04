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Линекер: Есть все шансы, что травма Хендерсона принесет Джордану награду лучшему игроку года
Многоходовочка – если не играешь в провальных матчах, то плюс в карму?
Экс-футболист национальной сборной Англии, а сейчас телеведущий Гари Линекер выразил мнение, что капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон стал ближе к призу лучшему игроку года в АПЛ, несмотря на травму.
"Есть все шансы, что травма Хендерсона принесет ему награду лучшему футболисту года. Иногда не осознаешь важность игрока для команды, пока он не выбывает из строя".
There’s every chance that @JHenderson’s injury could well clinch him the Footballer of the Year trophy. Sometime’s you don’t realise a player’s importance to a side until they’re absent.— Gary Lineker (@GaryLineker) March 3, 2020
Хендерсон получил повреждение задней поверхности в середине февраля и выбыл на 3 недели. В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата Англии – в его активе 3 гола, 5 результативных передач, а также 1 желтая карточка.