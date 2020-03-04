Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити. Прогноз на матч Кубка Англии

На прошлых выходных команда Гвардиолы завоевала свой первый в сезоне трофей, подтвердив титул лучшей команды в Кубке английской лиги. Теперь, наверняка, "горожане" имеют желание (да и возможности) снова выиграть Кубок Англии. Напомним, что в прошлом сезоне "Ман Сити" в финале турнира разгромил "Уотфорд" 6:0, всего у манчестерской команды шесть побед в Кубке Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Шеффилд Уэнсдей 21:45 Манчестер Сити

"Шеффилд Уэнсдей" свои лучшие времена пережил в первой половине 20-го века, трижды побеждая в Кубке Англии, последний раз в 1935 году. Сейчас команда выступает в Чемпионшипе, пока идет в середине турнирной таблицы. В последнем матче "совы" на своем поле уступили "Дерби" 1:3, ранее была победа над "Чарльтоном" 1:0, опять же на своем поле. С "Ман Сити" будет третий подряд домашний поединок для "Уэнсдей". Поможет ли это им?

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Команда Гвардиолы три своих последних матча провела в гостях, одержав в них три победы – над "Лестером" (1:0), "Реалом" (2:1) и "Астон Виллой" (2:1). Хотя с бирмингемцами матч проходил на нейтральном "Уэмбли" и "горожане" формально находились в гостях. Всего победная серия "Ман Сити" составляет четыре поединка, еще второго февраля "Тоттенхэм" смог в АПЛ обыграть действующего чемпиона Англии (2:0).

Настораживает, что в последних матчах "Сити" побеждает в таком себе экономном режиме, не чувствуется запас прочности, словно не знают и не чувствуют своих возможностей подопечные Гвардиолы. Контраст с прошлым годом очевиден. Впрочем, и соперники у манкунианцев как на подбор, рисковать не приходится, возможно, что-то изменится в игре с представителем второго дивизиона, с командой, которая явно уступает в классе. Прогноз: победа гостей 3:0.