Тоттенхэм - Норвич. Прогноз на матч Кубка Англии

В этом сезоне "Тоттенхэм" и "Норвич" встречались уже дважды и обе эти игры сложились для "шпор" очень непросто. В январе этого года подопечные Моуриньо обыграли "канареек" 2:1, победный гол забил Сон Мин на 79-й минуте. А вот в декабре, на поле соперника "Хотспур" довольствовался ничьей 2:2, встретив очень серьезное сопротивление от одного из аутсайдеров АПЛ.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Тоттенхэм 21:45 Норвич Сити

К кубковому матчу с "Норвичем" лондонцы подходят в разобранном состоянии, более того, есть мнение, что "шпоры" находятся в психологической яме. Последние результаты команды Моуриньо говорят сами за себя – три поражения подряд от "Вулверхэмптона" (2:3), "Челси" (1:2) и "Лейпцига" (0:1).

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"Норвич" откровенно провалил этот сезон, в чемпионате "канарейки" находятся на последнем месте, сохраняя лишь теоретические шансы остаться в АПЛ. Правда, в последнем туре команда Фарке сенсационно обыграла "Лестер" (1:0). Есть вероятность, что "Норвич" сосредоточится на Кубке Англии, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками.

Путь "Тоттенхэма" в Кубке Англии 2019/20 очень непростой, сначала "Мидлсбро" сыграло со "шпорами" вничью 1:1, лишь в переигровке лондонцы добыли победу 2:1. Затем в 1/16 финала "Саутгемптон" расписал мировую с "Хотспур" 1:1, в переигровке 3:2. Показательны эти матчи, как символ выступлений "Тоттенхэма" в этом сезоне – со скрипом и очень нестабильно, каждый раз на грани провала. Сделаем предположение, что и в 1/8 финала КА подопечные Моуриньо не смогут обыграть "Норвич", возможно все решится в дополнительное время. Прогноз: ничья в основное время 1:1.