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Энди Коул: В отличие от Ливерпуля, МЮ не потребуется 30 лет, чтобы снова выиграть титул АПЛ

Англия
(1 голосов)

Троллинг высшего класса

Энди Коул: В отличие от Ливерпуля, МЮ не потребуется 30 лет, чтобы снова выиграть титул АПЛ
Новина українською

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Энди Коул поделился своим мнением о текущей ситуации в стане "красных дьяволов". Цитирует Коула Goal.com со ссылкой на подкаст Counter Attack.

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"Футбол имеет свойство цикличности. После того, как сэр Алекс ушел, любой тренер столкнулся бы с большими трудностями, возглавив "Манчестер Юнайтед". Клубу пришлось много чего попробовать и допустить огромное количество ошибок".

"Ливерпулю" понадобилось 30 лет, чтобы выиграть АПЛ. Не думаю, что "Манчестер Юнайтед" нужно столько же времени, чтобы снова стать чемпионом. Мы все еще на несколько лет отстаем от "красных" и "Сити". Когда у нас получится сократить эту разницу, то все изменится".

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В статье: Энди Коул АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Liverpool 333 (Кировоград )
04.03.2020 в 13:42
Пока Манчестер ю станет чемпионом пройдёт лет 70
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Arthas (Севастополь)
04.03.2020 в 13:32
...але це не точно..)
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okolegko (Київ)
04.03.2020 в 13:24
Ляп, ляп, ляп... Ти мабуть ясновидець. Після відходу Фергюсона скільки разів МЮ був чемпіоном? А скільки років пройшло?..
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