Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Может команда Гвардиолы выступает и не так уверенно, как год назад, но продолжает побеждать, уже завоевала один трофей (Кубок лиги) и может пополнить свою коллекцию еще, как минимум, одним Кубком. По крайней мере, букмекеры считают "Манчестер Сити" явным фаворитом в Кубке Англии. Сможет ли скромный "Шеффилд Уэнсдей" создать какие-то проблемы действующему обладателю Кубка?

Подробнее о матче Шеффилд Уэнсдей – Ман Сити читайте в отдельном материале.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Шеффилд Уэнсдей 21:45 Манчестер Сити

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