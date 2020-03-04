Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 04.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию кубкового противостояния
Может команда Гвардиолы выступает и не так уверенно, как год назад, но продолжает побеждать, уже завоевала один трофей (Кубок лиги) и может пополнить свою коллекцию еще, как минимум, одним Кубком. По крайней мере, букмекеры считают "Манчестер Сити" явным фаворитом в Кубке Англии. Сможет ли скромный "Шеффилд Уэнсдей" создать какие-то проблемы действующему обладателю Кубка?
Подробнее о матче Шеффилд Уэнсдей – Ман Сити читайте в отдельном материале.
Кубок Англии. 1/8 финала
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Шеффилд Уэнсдей 21:45 Манчестер Сити
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка
Телетрансляция на канале Сетанта