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Клопп: Почему вопросы про коронавирус задают мне? Я ношу бейсболку и плохо выбрит!
Юрген – интеллектуал в футболе, не в вирусологии
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с лондонским "Челси" (2:0) ответил на вопрос журналиста о коронавирусе. Цитирует Клоппа The Independent.
"Послушайте, мне не нравится, что в жизни важно мнение футбольного тренера о серьезных вещах. Не имеет значения, что говорят известные люди. Нужно подходить к этому вопросу правильно. Такие люди, как я, не имеющие знаний, не должны это обсуждать – не понимаю такого подхода".
"Нужно, чтобы цитировали тех, кто разбирается, а не футбольные тренеры. Я не разбираюсь в политике, коронавирусе… Почему эти вопросы задают мне? Я ношу бейсболку и плохо выбрит!"
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