Клопп: Почему вопросы про коронавирус задают мне? Я ношу бейсболку и плохо выбрит!

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с лондонским "Челси" (2:0) ответил на вопрос журналиста о коронавирусе. Цитирует Клоппа The Independent.

"Послушайте, мне не нравится, что в жизни важно мнение футбольного тренера о серьезных вещах. Не имеет значения, что говорят известные люди. Нужно подходить к этому вопросу правильно. Такие люди, как я, не имеющие знаний, не должны это обсуждать – не понимаю такого подхода".