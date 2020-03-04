Сульшер: Руни до сих пор рады видеть на Олд Траффорд

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в преддверии выездной встречи 1/8 финала Кубка Англии с "Дерби Каунти" поделился мнением о нападающем соперника Уэйне Руни.

"Руни создаёт угрозу как в штрафной площади, так и за её пределами. Он хочет доказать, что у него ещё есть порох в пороховницах. Мы должны быть на высоте. Уэйну нигде нельзя давать пространство. Играя в полузащите, он раздаёт дальние передачи в стиле Пола Скоулза.

Руни был фантастическим футболистом в "Манчестер Юнайтед". Он долго играл здесь, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, завоевал очень много трофеев. Не думаю, что фанаты его недооценивают. Все ценят то, что он сделал для нас. Его до сих пор рады видеть на "Олд Траффорд".

Уэйн получит хороший приём от болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые будут на этом матче. Он сделал всё для нашего клуба, и мы все это ценим", — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

Матч "Дерби Каунти" — "Манчестер Юнайтед" состоится в Дерби на стадионе "Прайд Парк" завтра, 5 марта.