  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Руни до сих пор рады видеть на Олд Траффорд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Руни до сих пор рады видеть на Олд Траффорд

Англия
(1 голосов)

Игрок выступает в Дерби Каунти

Сульшер: Руни до сих пор рады видеть на Олд Траффорд
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в преддверии выездной встречи 1/8 финала Кубка Англии с "Дерби Каунти" поделился мнением о нападающем соперника Уэйне Руни.

"Руни создаёт угрозу как в штрафной площади, так и за её пределами. Он хочет доказать, что у него ещё есть порох в пороховницах. Мы должны быть на высоте. Уэйну нигде нельзя давать пространство. Играя в полузащите, он раздаёт дальние передачи в стиле Пола Скоулза.

Руни был фантастическим футболистом в "Манчестер Юнайтед". Он долго играл здесь, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, завоевал очень много трофеев. Не думаю, что фанаты его недооценивают. Все ценят то, что он сделал для нас. Его до сих пор рады видеть на "Олд Траффорд".

Уэйн получит хороший приём от болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые будут на этом матче. Он сделал всё для нашего клуба, и мы все это ценим", — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

Матч "Дерби Каунти" — "Манчестер Юнайтед" состоится в Дерби на стадионе "Прайд Парк" завтра, 5 марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...