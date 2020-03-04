Саутгейт надеется, что Кейн и Рашфорд восстановятся к Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил надежду, что Харри Кейн и Маркус Рэшфорд успеют восстановиться к Евро-2020.

"У нас неплохие новости, Харри и Маркус находятся в том состоянии, в котором мы ожидали. Оба делают все, чтобы восстановиться. Это их менталитет, их преданность футболу.

Мы не можем гарантировать, что выздоровление будет идти по плану, но пока оба восстанавливаются по изначально предсказанному плану, — цитирует The Guardian Саутгейта.

Англия на Евро-2020 сыграет в группе с Хорватией (14 июня), Чехией (23 июня) и победителем лиги наций в дивизионе C (19 июня). Все три игры пройдут в Лондоне на "Уэмбли".