Сульшер: Погба вернется к тренировкам в основной группе на следующей неделе

Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит восстановление Поля Погба.

"Когда вернется Погба? Сейчас он, по-прежнему, тренируется индивидуально, но со следущей недели начнется занятия в общей группе. Посмотрим, сколько времени ему понадобится, чтобы набрать форму.

Помимо Погба, в лазарете все еще находятся Рашфорд и Джеймс. Они точно вернутся не скоро", - приводит слова норвежского тренера AS.

В этом сезоне на счету французского полузащитника лишь 8 матчей.