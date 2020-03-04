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Сульшер: Погба вернется к тренировкам в основной группе на следующей неделе
Француз пропустил слишком много времени
Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит восстановление Поля Погба.
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"Когда вернется Погба? Сейчас он, по-прежнему, тренируется индивидуально, но со следущей недели начнется занятия в общей группе. Посмотрим, сколько времени ему понадобится, чтобы набрать форму.
Помимо Погба, в лазарете все еще находятся Рашфорд и Джеймс. Они точно вернутся не скоро", - приводит слова норвежского тренера AS.
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В этом сезоне на счету французского полузащитника лишь 8 матчей.
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