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СМИ: Кейн рассматривает вариант перехода в Манчестер Юнайтед

Англия
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Это может очень сильно ударить по "шпорам"

СМИ: Кейн рассматривает вариант перехода в Манчестер Юнайтед
UA-Футбол
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Гарри Кейн летом может сменить "Тоттенхэм" на "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает портал Goal.

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Английский форвард сейчас лично склоняется к смене команды. Жозе Моуриньо планирует устроить в клубе перестройку, что не очень нравится Кейну. Ему надоело постоянное отсутсвие трофеев.

Пока что Гарри не принял окончательное решение, однако подобные слухи очень сильно настораживают руководство команды. Зимой лондонский клуб уже покинул один из лидеров - Кристиан Эриксен.

Кейн играет за "Тоттенхэм" с 2011 года. На его счету 273 матча и 179 голов.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
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