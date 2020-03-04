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Кубок Англии. Манчестер Сити минимально обыгрывает Шеффилд Уэнсдей, Лестер дожимает Бирмингем

Англия
(1 голосов)

Очень скромные победы фаворитов

Кубок Англии. Манчестер Сити минимально обыгрывает Шеффилд Уэнсдей, Лестер дожимает Бирмингем
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Новина українською

Кубок Англии. 1/8 финала

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Остается только удивляться, насколько команды из низших дивизионов Англии сопротивляются в матчах с грандами. "Совы" до последнего боролись, старались навязать свою игру, выкладывались на все сто. Целый первый тайм продержались хозяева и даже создали два хороших момента, но затем все же сказался класс соперника.

"Ман Сити" действует в последнее время настолько рационально, насколько это возможно. Почти всегда подобная тактика, а возможно и стратегия Гвардиолы работает. "Шеффилд" мог убедиться в силе гостей на 53-й минуте. Долго разыгрывали мяч "горожане", затем резкий выпад и пас Менди, а Агуэро решился на удар - от руки голкипера мяч залетел в сетку.

Зинченко не вышел в этом матче, после финала в Кубке лиги восстанавливался, но и без украинца "Ман Сити" справился. Неоднозначный получился матч, победа может считаться спорной (гол, возможно, забит был из офсайда), но за счет тотального преимущества гости заслужили путевку в четвертьфинал.

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити 0:1

Голы: Агуэро 53

Шеффилд Уэнсдей: 28. Уайлдсмит, 3. Фокс, 13. Бёрнер (Лист 46), 27. Иорфа, 5. К. Ли (Хант 63), 8. Пелюпесси, 10. Бэннэн, 2. Палмери, 38. да Круз, 14. Мерфи, 45. Форестьери (Флетчер 56).

Манчестер Сити: 1. Браво, 5. Стоунз, 22. Менди, 30. Отаменди, 27. Канселу, 16. Родри, 20. Б. Силва, 21. Д. Силва, 9. Жезус, 10. Агуэро (Стерлинг 86), 26. Марез.

Предупреждения: Палмер 36 - Марез 88

Кубок Англии. Манчестер Сити минимально обыгрывает Шеффилд Уэнсдей, Лестер дожимает Бирмингем - изображение 1

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В чисто английском силовом стиле "лисы" вырвали победу у бирмингемцев. Гости организованно защищались и порой закрывались в обороне, но хозяева взламали эти редуты после нескольких навесов в штрафную. Вынести не удавалось, Олбрайтон сделал удобный пас на голову Перейре, который пробил в дальний угол.

С проблемами, тяжело, но подопечные Брендана Роджерса все же прервали свою серию из пяти матчей без побед (три поражения и две ничьи).

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Бирмингем 1:0

Голы: Перейра 82

Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Перейра, 25. Ндиди (Тилеманс 60), 11. Олбрайтон, 10. Мэддисон (Чауди 84), 26. Прат, 7. Грей (Барнс 66), 14. Ихеаначо.

Бирмингем: 1. Кэмп, 2. Хардинг (Гарднер 71), 5. Колен, 12. Дин, 14. Кларк-Солтер, 3. Педерсен, 34. Шуньич, 6. Кифтенбелд (Монтеро 84), 18. Мрабти (Кроули 84), 10. Юткевич, 40. Хоган.

Предупреждения: Сеюнджю 56 - Юткевич 81

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В статье: Шеффилд Уэнсдей Манчестер Сити Бирмингем Сити "Лестер Сити"
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